Землю с могилы Героя Советского Союза во Франции доставят в главный храм ВС РФ

ЛЕЗ-АНДЕЛИ (Франция), 26 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Торжественная церемония в честь Героя Советского Союза, французского летчика-аса Марселя Лефевра прошла во вторник на его родине в городе Лез-Андели неподалеку от Руана на севере страны. В присутствии представителей посольства РФ и ассоциации ветеранов Франции с могилы героя был произведен символический сбор земли, которая будет отправлена в Главный храм Вооруженных сил РФ.

"С каждым годом на трибунах все меньше ветеранов. Но тем сильнее желание сделать все, чтобы о них не забывали", - заявил посол России во Франции Алексей Мешков. Он пояснил, что одним из проектов в этой области является создание "Дороги памяти" на территории историко-мемориального комплекса в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", который вместе с Главным храмом ВС РФ возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вдоль этой дороги будут расположены контейнеры с землей, собранной на могилах солдат, сражавшихся не только в России, но и на территории иностранных государств, и погибших вдали от родины.

"Марсель Лефевр отдал свою жизнь далеко от родной Нормандии на советской земле. Он героически сражался в составе "Нормандии - Неман", он сам первый предложил название этой эскадрильи", - рассказал Мешков. "Этим символическим жестом мы хотели бы сделать для них ближе ту землю, за которую было отдано столько жизней, - пояснил он. - И сегодня мы хотим, чтобы частица нормандской земли стала частью этой "Дороги памяти". Это станет достойным символом единства наших стран в борьбе за мир".

"Эта российская инициатива просто замечательная. Наш Марсель Лефевр сможет в некотором роде вернуться на российскую землю, чтобы присоединиться к своим братьям по оружию, - поделился в беседе с корреспондентом ТАСС мэр Лез-Андели Фредерик Дюше. - Очень важно сохранять память о тех, кто сражался за свободу. <...> И это хорошо, что Россия делает для нашего героя, для сохранения памяти о нем".

"Добро пожаловать!" - этими русскими словами начал свою речь на церемонии мэр Лез-Андели, поблагодарив еще раз Россию за ее усилия. Председатель ассоциации "Мемориал Нормандия - Неман", подполковник запаса ВВС Франции Брижит Бриер, в свою очередь, заявила, что "этот жест является символическим и эмоциональным", а также "свидетельствует о большой дружбе, которая связывает на пути мира" Францию и Россию. Вместе с представителями сообщества ветеранов они также почтили память 13 французских солдат, погибших во время военной операции в Мали в ночь на вторник.

История героя

Выходец из семьи простого рабочего Марсель Лефевр сумел исполнить свою мечту, окончив авиационное училище в 1937 году. Уже на следующий год он был призван в Военно-воздушные силы Франции. Не сумев смириться с капитуляцией французского командования в самом начале войны, он вместе с двумя сослуживцами угнал истребитель Dewoitine D.520 во время учений и сбежал в Англию, где вступил в ряды зарождавшегося движения "Свободная Франция" (позже - "Сражающаяся Франция"). В июле 1942 года все трое добровольно вступили в ряды советско-французской эскадрильи, на основе которой был создан авиаполк "Нормандия-Неман", и отправились в Иваново.

После трех месяцев обучения за штурвалом Як-1 он отправился на фронт, где зарекомендовал себя как один из лучших пилотов истребителей. Согласно информации на сайте французского Музея ордена Освобождения, за время службы он успел совершить 128 боевых вылетов. Лефевр лично сбил 11 самолетов противника, еще три - под вопросом. Два самолета противника он подбил.

28 мая 1944 года Лефевр отправился на разведывательную миссию за линией фронта в районе Витебска, однако вскоре сообщил своему ведомому о проблемах с самолетом. Пилот довел неисправную машину до своего аэродрома, где после посадки истребитель загорелся. Сам Лефевр долго не мог покинуть кабину и получил серьезные ожоги. После этого его срочно доставили в Москву, однако врачи не смогли спасти его. Его тело было захоронено на Введенском кладбище в Москве, в 1953 году его прах был передан во Францию и перезахоронен в его родном городе, Лез-Андели.