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В Австралии отели готовы бесплатно принять пострадавших от пожаров

Свои двери для погорельцев откроют мотели и семейные гостиницы в прибрежном городке Брансуик-Хэдс

СИДНЕЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Владельцы мотелей и семейных гостиниц в австралийском прибрежном городке Брансуик-Хэдс, расположенном в 150 км к югу от Брисбена, объединились, чтобы прийти на помощь пострадавшим от лесных пожаров, охвативших северо-восток континента. Как сообщает радиостанция ABC во вторник, более 20 отелей города откроют свои двери для погорельцев, чтобы они могли бесплатно отдохнуть на берегу реки или у моря.

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Инициатором приглашения, которое получат все потерявшие имущество во время лесных пожаров, стала владелица небольшого отеля Сьюзен Патриция Стиртон. "Люди должны отвлечься от того, что с ними случилось. Стихийное бедствие - это непреодолимая сила, и нужно просто найти в себе силы жить дальше, после него. Может быть, мы сможем немного помочь в этом", - рассказала женщина в интервью радиостанции.

Она отметила, что когда впервые предложила провести такую благотворительную акцию, то встретила среди местных отельеров много единомышленников. "В феврале на наших пляжах уже будет не слишком людно, а у многих есть места даже на рождественские праздники, так почему бы людям, потерявшим все в огне, не приехать к нам и не отдохнуть здесь? Мы хотим, чтобы они знали, что мы думаем о них, и мы хотим позаботиться об их семьях", - сказала Стиртон.

По словам местной жительницы Валери Харди, идею, едва о ней стало известно, подхватил почти весь город. Даже те, чей бизнес не имеет отношения к туристическому сектору, хотят участвовать в акции: владельцы кофеен, булочных и парикмахерских. "Мы работаем над проектом всего неделю, но уже наладили связь с десятками организаций, которые так или иначе помогают погорельцам или готовы помочь. Сейчас мы на связи с пожарной службой штата (Новый Южный Уэльс) и наша задача минимум - найти 50 семей, которые захотят приехать сюда и отдохнуть после того, как их жизни разрушили лесные пожары", - рассказала Харди.

Сейчас в Брансуик-Хэдс готовятся к открытию курортного сезона, однако организаторы акции надеются, что уже к Рождеству в город начнут прибывать первые семьи пострадавших от пожаров. Они уверены, что если небольшой городок справится с таким амбициозным проектом, то он обязательно станет примером для всей Австралии.

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