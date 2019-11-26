КПП Украины на границе более часа не пропускал автотранспорт из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Пункт пропуска "Чонгар" украинской погранслужбы на границе с Крымом более часа во вторник не осуществлял пропуск транспортных средств по неизвестным причинам, работа российского погранпункта "Джанкой" не прекращалась, сообщили ТАСС в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

"Около часа украинский пункт пропуска сегодня не пропускал транспортных средств по неизвестным нам причинам. По времени, примерно с 11:30 по 12:50 мск. Пункт пропуска "Джанкой" работал в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, все пункты пропуска на севере Крыма на границе с Украиной работают в штатном режиме, скоплений автотранспорта и людей нет.

С 7 по 15 ноября 2019 года украинский контрольный пункт "Каланчак" в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц через государственную границу. Пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу РФ через пункт пропуска "Армянск" (находится напротив пункта пропуска "Каланчак" - прим. ТАСС) не осуществлялся. С 23 сентября Украина также в одностороннем порядке прекращала пропуск транспортных средств через пункт пропуска "Каланчак".

С начала 2019 года в трех автомобильных пунктах пропуска на севере Крыма через государственную границу пропущено почти 2,42 млн лиц (примерно столько же в 2018 году).