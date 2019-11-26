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Путин примет участие в открытии трассы М-11

Президент также проведет совещание о влиянии запуска дороги на развитие регионов
Автомобильная трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Автомобильная трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге примет участие в открытии трассы М-11 и проведет совещание о влиянии запуска этой дороги на развитие регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"27 ноября в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург глава государства примет участие в открытии автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и проведет совещание по вопросу о влиянии реализации инвестиционного проекта строительства этой скоростной автомобильной дороги на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В Кремле указали, что новая трасса М-11 примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. Общая протяженность автомагистрали составит 669 километров. Реализация проекта основана на принципах государственно-частного партнерства и предполагает обязательства исполнителей по софинансированию выполняемых работ.

В этот же день Путин посетит завод "Адмиралтейские верфи", где осмотрит большую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" и строящиеся суда - патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" и корабль "Виктор Черномырдин". Глава государства также примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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