Глава Европарламента вручил Сенцову премию имени Сахарова

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли вручил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова украинскому гражданину Олегу Сенцову, которого ЕП считал политическим заключенным. Прямая трансляция велась во вторник на сайте Европарламента.

Сенцов стал лауреатом премии Сахарова еще в 2018 году. В декабре 2018 года премия была передана его двоюродной сестре и адвокату, поскольку сам лауреат в тот момент отбывал наказание в России за терроризм.

Комментируя в декабре 2018 года присуждение премии имени Сахарова Сенцову, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал это событие ярким примером двойных стандартов и политизации правозащитной деятельности. По его словам, "деятельность Сенцова, которого обвиняют в терроризме(!), ни в коей мере не может соответствовать критериям сахаровской премии". Он добавил, что этим жестом в Страсбурге очевидно "пытаются уколоть Россию", оказав так называемую "поддержку Украине".

О премии

Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Она названа в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира (1975) Андрея Сахарова (1921-1989). Лауреат получает диплом и чек на €50 тысяч.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники подожгли в Симферополе офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сенцов был освобожден 7 сентября в рамках соглашения между Россией и Украиной об обмене.