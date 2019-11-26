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Индийские хирурги успешно удалили у пациента почку весом 7,4 кг

Ее размер достигал почти 45 см

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Хирурги госпиталя Сэра Ганга Рама в Нью-Дели успешно прооперировали больного с поликистозом почек, удалив одну из них размером с мяч для боулинга, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

Больной 56 лет страдал наследственным заболеванием почек, характеризующимся непомерным разрастанием ткани органа в виде множественных кист. За время болезни почка достигла веса 7,4 кг и занимала в организме пациента практически весь объем брюшной полости, сообщил хирург госпиталя Сачин Катуриа, участвовавший в операции.

Известно, что здоровая почка весит от 120 до 150 г и имеет в диаметре не больше 12 см. В данном случае размер почки достиг 45 см.

Несмотря на то, что в Книге рекордов Гиннесса фигурирует почка весом 4,25 кг, врачи госпиталя утверждают, что в досье лечебного учреждения есть данные об изъятой почке весом 9 кг.

По сложившейся практике, если почка при поликистозе продолжает функционировать, хирургического вмешательства зачастую не требуется. Лишь при осложнении (в данном случае им стало внутреннее кровотечение) может потребоваться операция, объяснил врач.

В настоящее время больной находится в удовлетворительном состоянии, он направлен на гемодиалез и ему подыскивают донора для пересадки новой почки, рассказал Катуриа.

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Индия
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