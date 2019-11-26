В Пензенской области впервые зарегистрировали лихорадку денге

ПЕНЗА, 26 ноября. /ТАСС/. Случай заражения лихорадкой денге - вирусной инфекцией, которая часто встречается в тропических и субтропических странах, и может быть смертельной - зарегистрировали у жителя Пензенской области, который вернулся из поездки на Мальдивы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

"Впервые в истории пензенской инфекционной службы в нашем регионе зарегистрирован завозной случай лихорадки денге. Житель областного центра был госпитализирован в инфекционное отделение областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи с жалобами на высокую температуру тела, выраженную общую слабость и сыпь на ногах", - указано в сообщении.

Пациент сообщил, что отдыхал на Мальдивах. Медики заподозрили, что он заболел лихорадкой денге, пробы крови больного были направлены в Новосибирск, где располагается центр по мониторингу за экзотическими и новыми инфекционными болезнями. Там подтвердили предположения пензенских медиков, отметили в пресс-службе министерства.

"Пациенту была назначена соответствующая медикаментозная терапия. За время лечения температура тела и показатели крови нормализовалась, проявления заболевания купировались", - приводят в сообщении слова главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям регионального Минздрава Джамили Курмаевой.

В настоящее время на лечении в клиническом центре в Пензе находится еще один пациент с подозрением на лихорадку денге. Пензенские медики проводят исследования, чтобы подтвердить диагноз.

Переносчиками лихорадки денге являются инфицированные комары. Симптомами заболевания является высокая температура, слабость, тошнота, кожная сыпь, инкубационный период длится до двух недель. Самой тяжелой формой болезни является геморрагическая лихорадка, которая поражает сосуды и может закончиться смертью больного. Вспышки лихорадки в этом году зарегистрированы в Пакистане, Сингапуре, Шри-Ланке и других странах.