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Путин обсудит вопросы готовности к зиме с главами регионов, где есть проблемы в этой сфере

Президент попросил министра энергетики Александра Новака и главу "Газпрома" Алексея Миллера доложить о том, "как себя чувствует и как работает большая энергетика в зимних условиях, зима уже практически началась на всей территории страны"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен обсудить вопросы готовности к осенне-зимнему сезону с главами регионов, где возникают проблемы в этом направлении. Об этом российский лидер заявил на встрече с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, кадры из которой показал телеканал "Россия-24".

"Хотел бы обсудить с вами несколько вопросов. Первый из них - работа энергетики в зимних условиях. Как вы знаете, на региональном уровне, к сожалению, все идет не без сбоев, и это создает немалые проблемы для людей, которые сталкиваются с этими явлениями. С руководителями этих регионов я еще поговорю и поработаю", - сказал Путин.

Он попросил Новака и Миллера доложить о том, "как себя чувствует и как работает большая энергетика в зимних условиях, зима уже практически началась на всей территории страны".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссияМиллер, Алексей Борисович
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