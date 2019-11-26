Путин обсудит вопросы готовности к зиме с главами регионов, где есть проблемы в этой сфере

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен обсудить вопросы готовности к осенне-зимнему сезону с главами регионов, где возникают проблемы в этом направлении. Об этом российский лидер заявил на встрече с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, кадры из которой показал телеканал "Россия-24".

"Хотел бы обсудить с вами несколько вопросов. Первый из них - работа энергетики в зимних условиях. Как вы знаете, на региональном уровне, к сожалению, все идет не без сбоев, и это создает немалые проблемы для людей, которые сталкиваются с этими явлениями. С руководителями этих регионов я еще поговорю и поработаю", - сказал Путин.

Он попросил Новака и Миллера доложить о том, "как себя чувствует и как работает большая энергетика в зимних условиях, зима уже практически началась на всей территории страны".