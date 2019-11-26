Беглов поддержал идею активнее задействовать Дворцовую площадь в новогодние праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассмотрят идею активнее задействовать Дворцовую площадь на новогодних праздниках. Такое поручение дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ответ на инициативу депутата Государственной думы Сергея Боярского на заседании городского правительства во вторник.

"Наша Дворцовая площадь - это место притяжения горожан и туристов. Комитет [по культуре] разрабатывает праздники, но они все начинаются и заканчиваются. По примеру Москвы, Красная площадь является новогодней точкой притяжения, начиная с середины декабря и заканчивая серединой января. Конечно, у нас особый петербургский стиль, мы не можем себе позволить шумную ярмарку, но были годы, когда был каток на Дворцовой площади. Может быть, к следующему Новому году подумать и с особым выдержанным интеллигентным петербургским подходом организовать нечто более длительное, что станет неплохим украшением для жителей нашего города и туристов", - сказал Боярский во время обсуждения программы городских новогодних мероприятий.

Беглов отметил, что "инициатива наказуема" и предложил городской администрации совместно с депутатами развить предложенную Боярским идею. "Я часто бывал в Москве на праздниках на Красной площади, она кипит просто. Но там другая инфраструктура, у нас, к сожалению, такой инфраструктуры нет на Дворцовой. Но можно что-то и придумать, почему бы и нет. Давайте поработаем над этой темой", - сказал губернатор.

Дворцовая площадь перед Эрмитажем считается главной площадью Санкт-Петербурга, на ней проходят военные парады, праздничные концерты и шоу. Мероприятия на Дворцовой согласовываются с дирекцией Государственного Эрмитажа, поскольку они могут повлиять на состояние музейных ценностей. Несколько лет подряд на Дворцовой площади зимой обустраивали каток, но, по настоянию дирекции Эрмитажа, от этого отказались, поскольку после демонтажа катка, располагавшегося вокруг Александровской колонны, музей не досчитался нескольких фигур орлов на ограде.