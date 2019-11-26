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Амстердам намерен избавиться от термина "Квартал красных фонарей"

Название, в частности, исчезнет со всех уличных указателей

ГААГА, 26 ноября. /ТАСС/. Амстердам намерен избавиться от термина "Квартал красных фонарей", который прочно ассоциируется с предоставлением интим-услуг. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам туризма Виктор Эверхардт в ходе дебатов в городском совете.

Название, в частности, исчезнет со всех уличных указателей. А вместо термина "Квартал красных фонарей" будет использоваться историческое название района, "Де Валлен", или просто "центр города".

"Многие партии в городе согласны с тем, что Амстердам не должен продвигать сферу секс-услуг как достопримечательность, - отметил заместитель мэра. - Термин "Квартал красных фонарей" имеет неправильную коннотацию". "Это крайне неудачный выбор [для названия района], - подчеркнул он. - И это оказывает нежелательную побочную реакцию на то, что мы делаем. Поэтому мы больше не будем использовать эти слова".

Эверхардт заметил, что дискуссии относительно названия развернулись в связи с разработкой нового маршрута, который позволит более эффективно распределять толпы туристов по узким улочкам центра города. Он добавил, что местные жители осведомлены о планах муниципалитета и принимают активное участие в их обсуждении и реализации.

Тем временем, будущее самого Квартала красных фонарей остается под вопросом. Ранее мэр столицы Фемке Халсема заявила, что власти рассматривают различные варианты с целью сокращения неудобств для местных жителей, в том числе перенос на окраину города, увеличение или сокращение количества окон-витрин с красным освещением и даже их полное закрытие. Однако, недавно прошедшие обсуждения с участием всех заинтересованных сторон - местных жителей, властей, работниц секс-индустрии и предпринимателей - свидетельствуют о том, что найти решение, которое бы устраивало всех, невозможно.

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