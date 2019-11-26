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Скворцова обсудит роль волонтеров в здравоохранении на форуме добровольцев в Сочи

Международный форум добровольцев пройдет 2-5 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова примет участие в Международном форуме добровольцев, который пройдет в начале декабря в Сочи. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава.

"4 и 5 декабря 2019 года министр [здравоохранения РФ] Вероника Скворцова станет почетным гостем Международного форума добровольцев, где встретится с волонтерами-медиками для обсуждения особой значимости волонтерства в системе общественного здоровья и здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что форум станет открытой рабочей площадкой для развития системы взаимодействия между некоммерческими и волонтерскими организациями, общественными объединениями и государственными учреждениями.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что в России насчитывается более 35 тыс. волонтеров-медиков. По его словам, волонтерство в медицине выполняет функцию профориентации и позволяет "почувствовать будущую профессию", а также дает возможность помочь людям и реализовать "саму суть медицинской профессии".

Международный форум добровольцев пройдет 2-5 декабря. Мероприятие будет приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря. Место проведения было выбрано не случайно - в этом году свой пятилетний юбилей отмечают Всероссийский форум добровольцев, который впервые состоялся именно в Сочи, а также XXII зимние Олимпийские игры. В мероприятии запланировано участие около семи тысяч волонтеров из 80 стран мира.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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