Президент Украины получил в подарок от эстонской коллеги велосипед

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский получил велосипед в подарок от президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине, куда он прибыл во вторник с визитом. Фотографию с подарком президент разместил на своем сайте. На раму велосипеда прикреплена табличка с надписью: "Президенту Украины Владимиру Зеленскому".

На велосипеде передвигался Василий Голобородько, главный герой украинского комедийного сериала "Слуга народа", которого играл Владимир Зеленский. Герой сериала Голобородько - учитель, ставший популярным благодаря видеоролику, выложенному в интернет, и после этого избранный президентом Украины. Сериал шел в эфире украинского телевидения в 2015-2019 годах под слоганом "История следующего президента".

Во время своей предвыборной президентской кампании Зеленский использовал плакат, на котором он был запечатлен в образе Голобородько на велосипеде. Вскоре после вступления на пост главы государства в интервью германской газете Bild Зеленский сравнил себя с героем "Слуги народа" Голобородько, но сказал, что не будет передвигаться на велосипеде, так как это не соответствует требованиям безопасности.