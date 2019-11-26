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Президент Украины получил в подарок от эстонской коллеги велосипед

На раму велосипеда прикреплена табличка с надписью: "Президенту Украины Владимиру Зеленскому"
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский получил велосипед в подарок от президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине, куда он прибыл во вторник с визитом. Фотографию с подарком президент разместил на своем сайте. На раму велосипеда прикреплена табличка с надписью: "Президенту Украины Владимиру Зеленскому".

На велосипеде передвигался Василий Голобородько, главный герой украинского комедийного сериала "Слуга народа", которого играл Владимир Зеленский. Герой сериала Голобородько - учитель, ставший популярным благодаря видеоролику, выложенному в интернет, и после этого избранный президентом Украины. Сериал шел в эфире украинского телевидения в 2015-2019 годах под слоганом "История следующего президента".

Во время своей предвыборной президентской кампании Зеленский использовал плакат, на котором он был запечатлен в образе Голобородько на велосипеде. Вскоре после вступления на пост главы государства в интервью германской газете Bild Зеленский сравнил себя с героем "Слуги народа" Голобородько, но сказал, что не будет передвигаться на велосипеде, так как это не соответствует требованиям безопасности.

Теги
ЭстонияУкраинаКальюлайд, КерстиЗеленский, Владимир Александрович
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