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Опросы общественного мнения

Более 50% россиян не считают предрасположенность к лидерству зависимой от пола

Большинство россиян также придерживаются мнения о необходимости равномерного распределения обязанностей в различных сферах жизни между мужчиной и женщиной

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более половины россиян - 58% - считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола человека. К такому выводу в соответствующем исследовании пришла рабочая группа комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров в составе представителей компаний KFC, Mastercard, PepsiCo, ВТБ Капитал и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Эксперты провели опрос около 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет, вопросы касались феномена лидерства и социального портрета женщин-лидеров. Согласно его результатам, треть респондентов (32%) думают, что мужчины более предрасположены к лидерству, в первую очередь, потому, что так принято в обществе (7%) и вследствие их сильного характера (6%). При этом каждый десятый (8%) считает женщин более предрасположенными к лидерству, поскольку они внимательные (1%), более ответственные (1%) и могут вести за собой мужчин (1%).

Помимо прочего, согласно мнению четверти россиян, есть сферы, в которых следует руководить именно женщинам. В частности, к таким сферам относятся гуманитарные отрасли и образование (6%), медицина (5%), воспитание детей и дошкольное образование (3%), а также сфера красоты и моды (2%). Каждый пятый опрошенный считает, что во всех сферах должно быть поровну руководителей обоих полов (19%), а каждый второй думает, что пол руководителя не имеет значения (47%).

В целом, к женскому лидерству россияне относятся нейтрально или позитивно - 49% и 47% соответственно. При этом позитивное отношение чаще демонстрируют женщины (58%), а также жители городов с населением менее 50 тыс. жителей (55%). Лишь 4% респондентов декларируют негативное отношение к тому, что женщины могут занимать руководящие должности и посты.

Поддержка окружающих, по мнению опрошенных, не является основной причиной для того, чтобы женщина смогла стать руководителем. Главными факторами, считают респонденты, в первую очередь являются личные качества женщины (45%), а также ее желание и личная заинтересованность (отметили 37% среди россиян в целом и 42% среди женщин). Факторами, ограничивающими успешность карьеры женщины, является нежелание или отсутствие заинтересованности в этом (36%). При этом женщины говорят об этой причине чаще других (40%). Также среди барьеров упоминаются отсутствие лидерских качеств (35%) и возложенные на женщину семейные обязанности (31%).

Распределение обязанностей и обеспечение

Большинство россиян также придерживаются мнения о необходимости равномерного распределения обязанностей в различных сферах жизни между мужчиной и женщиной. О том, что хозяйственные дела должны быть возложены на женщину, говорят 19% опрошенных, чаще - мужчины (21%) и жители городов с населением 50-100 тыс. чел (28%). Сторонниками мнения о том, что хозяйственные дела - мужской удел являются 6% опрошенных, чаще - представители мужской аудитории (9%). За равные обязанности в сфере воспитания детей выступают 82% россиян, чаще женщины - 85%. О том, что воспитание детей - женская обязанность, говорят 13% респондентов, а о том, что мужская - 4%.

Финансовое обеспечение, по мнению 59% россиян, должно быть возложено на мужчину, и они чаще других сами заявляют об этом (66%). Солидарны с ними - жители городов с населением 500-950 тыс. человек (66%). О том, что данная обязанность должна быть распределена одинаково между представителями обоих полов, говорят 36% опрошенных, чаще - женщины (43%), жители столиц (52%) и городов-миллионников (41%).

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