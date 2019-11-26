Опрос: россияне готовы отработать в субботу ради выходного дня 31 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Подавляющее большинство (84%) россиян готовы работать в субботу 28 декабря, чтобы не выходить на работу 31 числа, накануне Нового года. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

В социологическом опросе приняли участие 1600 россиян, работающих по фиксированному графику.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение сделать 31 декабря выходным [в администрации региона], перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря. Подавляющее большинство работников (84%) поддерживает инициативу губернатора Томской области", - говорится в сообщении.

Не поддержали эту инициативу только 10% опрошенных, показало исследование.

В пресс-службе сервиса по трудоустройству рассказали, что опрос проводился 25-26 ноября среди 1600 респондентов старше 18 лет.

В новость были внесены изменения (18:24 мск) — уточняется цифра в лиде (84%), цитата дается в новой редакции.