В Думе заявили, что маркировка домашних животных должна быть добровольной и бессрочной

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил Минсельхозу предусмотреть в законопроекте о маркировке домашних животных ее добровольность и бессрочность на первом этапе.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что министерство внесет документ в нижнюю палату парламента до конца года. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров в свою очередь предложил установить административную ответственность за уклонение от обязательной регистрации питомцев. Ранее министерство отмечало, что граждане смогут выбрать способ маркировки (татуировка, бирка, чип), а саму постановку на учет сделают бесплатной.

"Я считаю, что пока рано вводить ответственность. Надо дать людям несколько лет на то, чтобы они принесли своих питомцев на регистрацию. Иначе их выкидывать начнут миллионами", - сказал Бурматов во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС. Парламентарий не поддержал инициативу сенатора Майорова. "Надо людям создавать условия, а не санкциями их пугать", - уверен он.

По словам главы думского комитета, вопросы ответственности пока никак не прописаны в проекте закона. "Это тематика уже других нормативных актов. А их пока нет", - пояснил он. При этом Бурматов сообщил об отсутствии у депутатов планов вносить поправки в КоАП, устанавливающие ответственность за уклонение от маркировки домашних животных.

Говоря о сроке регистрации питомцев, парламентарий выступил за отсутствие временных рамок на первом этапе введения системы маркировки. "Сначала да. Это [регистрация] для ответственных владельцев", - ответил он на соответствующий вопрос. Бурматов уточнил, что рекомендации Минсельхозу были подготовлены на основе парламентских слушаний. "Надеемся, что в итоговом тексте они будут учтены. А потом, если что-то выпадет оттуда, будем поправками вносить", - заключил депутат.