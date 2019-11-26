В МАК рекомендуют взвешивать риски при допуске неопытных пилотов к управлению Boeing

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет подготовил рекомендации по итогам расследования катастрофы пассажирского самолета Boeing 737-800 эмиратской авиакомпании Flydubai 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону и советует авиакомпаниям взвешивать риски при допуске неопытных пилотов к управлению этим типом самолетов. Об этом говорится в итоговом отчете МАК, опубликованном на сайте комитета.

"С учетом позиции разработчика самолета, что эксплуатационная документация Boeing 737-800 подразумевает наличие у пилотов предыдущего опыта полетов на многодвигательных реактивных самолетах <...>, [рекомендуется] оценить риски допуска пилотов на данный тип, когда он является первым многодвигательным реактивным самолетом в карьере пилота", - отмечается в документе. В МАК считают, что при необходимости должны быть внесены изменения в соответствующие нормативные документы, и предлагают "оценить применимость этой рекомендации к другим эксплуатируемым типам воздушных судов".

В отчете отмечается, что результаты расследования необходимо довести до летного персонала, персонала учебно-тренировочных центров и специалистов служб организации воздушного движения на специальных разборах. МАК также рекомендует "обратить внимание поставщиков аэронавигационного обслуживания на необходимость усиления контроля и ответственности инструкторского состава, проводящего тренажерную подготовку специалистов, в том числе за соблюдением правил радиообмена на английском языке", организовать совместно с Росгидрометом и ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" занятия по порядку доведения информации об изменениях ветра до экипажей воздушных судов.

Другие рекомендации

МАК подготовил рекомендации не только российским авиационным властям, но и в том числе авиакомпании Flydubai и компании Boeing. В частности, авиакомпании рекомендовано провести занятия с летным составом по особенностям ручного управления стабилизатором (триммирования усилий), совместно с разработчиками самолета и системы HGS (система отображения информации на лобовом стекле) рассмотреть целесообразность разработки дополнительных методических рекомендаций по порядку использования HUD (индикатора отображения информации на лобовом стекле) на различных этапах полета. Кроме того, МАК советует авиакомпании рассмотреть необходимость доработки программ обучения летного состава, предусмотрев в них тренировку пилотов с режимами сложного пространственного положения, включая условия невесомости и отрицательные перегрузки.

Компании Boeing Межгосударственный авиационный комитет рекомендует рассмотреть целесообразность внедрения конструктивных мероприятий по доработке системы управления стабилизатором, снижающих риск перестановки стабилизатора в полете пилотом на углы, существенно отличные от балансировочных.

Катастрофа в Ростове-на-Дону

19 марта 2016 года пассажирский самолет Boeing 737-800 эмиратской авиакомпании Flydubai (регистрационный номер A6-FDN), следовавший рейсом FZ-981 из Дубая в Ростов-на-Дону, столкнулся с землей вблизи взлетно-посадочной полосы аэропорта назначения и разрушился. Погибли все находившиеся на борту 62 человека: 55 пассажиров (в том числе 44 россиянина) и семь членов экипажа. Посадка проходила в условиях плохой видимости и сильных порывов ветра.