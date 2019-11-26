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Левитин отметил неустойчивую телефонную связь и нехватку заправок на трассе М-11

Как отметил помощник президента, эти проблемы "наверняка будут решены"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Неустойчивая телефонная связь и недостаток автомобильных заправочных станций отмечаются на скоростной трассе М-11, сказал журналистами во вторник помощник президента РФ Игорь Левитин во время участия в символическом автопробеге.

В символическом автопробеге по скоростной трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург также приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих и председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко. На полную мощность платная трасса заработает с 27 ноября.

"Самое главное - это, конечно, связь, она здесь неустойчивая, но мы это знаем - новая дорога, поэтому здесь придется работать со связистами, и второе - мало комплексов для заправки машин и отдыха водителей. Вот два вопроса, которые наверняка будут решены. В целом - очень хорошо", - сказал Левитин, комментируя качество трассы.

М-11 - дублер федеральной автодороги М-10 "Россия", пропускная способность которой в настоящее время исчерпана. В Подмосковье в зоне размещения трассы проживают порядка 110 тыс. человек. Новая магистраль позволит улучшить транспортную ситуацию на северо-западе региона, выведя транзит из Химок, Клина и Солнечногорска, что положительно скажется и на доступности аэропорта Шереметьево.

Скоростная трасса проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей М-10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км, строительство началось в 2012 году. В "Автодоре" отмечали, что стоимость проезда по всей М-11 составит около 2 тыс. рублей для легковых автомобилей. Путь от Москвы до Санкт-Петербурга по новой трассе займет не более пяти с половиной часов.

 

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