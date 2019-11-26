ВЦИОМ: большинство россиян считают, что добытчиками в семье должны оставаться мужчины

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что обязанности в разных сферах жизни должны быть распределены равномерно между мужчинами и женщинами. При этом применительно к семейной жизни респонденты в основном склонны роль добытчика отдавать мужчинам, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в понедельник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Относительно распределения обязанностей в различных сферах жизни между мужчиной и женщиной, большинство россиян придерживаются мнения о необходимости их равномерного распределения (71% - среди россиян в целом, 77% - среди женщин, 80% - среди жителей двух столиц, 75% - городов с населением менее 50 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

При этом, по мнению почти 60% жителей, финансовое обеспечение в семье должно быть возложено на мужчину. О том, что данная обязанность должна быть распределена одинаково между представителями обоих полов, говорят 36% опрошенных, чаще - женщины (43%), жители столиц (52%) и городов-миллионников (41%).

В материалах также отмечается, что более половины россиян считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола человека (58%). Треть респондентов думают, что мужчины более предрасположены к лидерству (32%), в первую очередь потому, что так принято в обществе (7%) и вследствие их сильного характера (6%). Каждый десятый, напротив, считает женщин более предрасположенными к лидерству (8%), поскольку они внимательные (1%), более ответственные (1%) и могут вести за собой мужчин (1%).

В материалах отмечается, что к женщинам, занимающим пост руководителя, опрошенные зачастую относятся позитивно (49%) или нейтрально (47%), причем положительное отношение чаще демонстрируют женщины (58%). И лишь 4% респондентов заявили о своем негативном отношении к такой практике. Каждый пятый из опрошенных считает, что во всех сферах должно быть поровну руководителей обоих полов (19%), а почти каждый второй - что пол руководителя не имеет значения (47%). При этом 25% респондентов убеждены, что есть сферы, в которых должна руководить женщина. В частности, к таковым относят гуманитарные отрасли и образование (6%), медицину (5%), воспитание детей и дошкольное образование (3%), а также сферу красоты и моды (2%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ Спутник" проведен 9-12 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.