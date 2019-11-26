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Андрей Кончаловский получил в Эстонии премию "За дело всей жизни"

В рамках фестиваля "Темные ночи" будет организован торжественный показ его фильма "Грех"

ТАЛЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Российский режиссер Андрей Кончаловский получил во вторник премию эстонского кинофестиваля "Темные ночи" "За дело всей жизни".

Как сообщила пресс-служба фестиваля, в этот же день в рамках фестиваля "Темные ночи" будет организован торжественный показ его фильма "Грех" (2018).

Крупный международный кинофестиваль "Темные ночи" проходит в Эстонии с 15 ноября по 1 декабря. В основную программу смотра вошли 200 фильмов из 77 стран. В рамках киносмотра пройдет четыре конкурсных и 11 специальных программ, на которых зрителю представят 31 мировую премьеру - это стало рекордом. Среди демонстрируемых лент 11 выдвинуты на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Теги
РоссияКончаловский, Андрей Сергеевич
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