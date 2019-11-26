В Россию ввезли более 95% планируемых к поставке незарегистрированных лекарств для детей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 95% планируемых к ввозу на территорию Российской Федерации не зарегистрированных в стране лекарств для тяжелобольных детей уже поставлены в страну, сообщили журналистам в ФГУП "Московский эндокринный завод" (МЭЗ) во вторник.

В начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку 11270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ. Решение было принято после резонансных случаев претензий правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Ранее МЭЗ в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7620 упаковок "Клобазама" (международное непатентованное название препарата "Фризиум").

"Из необходимого количества 11270 упаковок, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации, на сегодняшний день ввезено уже 10720 упаковок", - говорится в сообщении

Уточняется, что МЭЗ осуществил ввоз 3100 упаковок "Диазепама" (торговое наименование - "Диазепам Деситин"). Препарат предназначен для купирования судорожного синдрома у детей, больных эпилепсией. В дальнейшем до 29 ноября 2019 "Диазепам" передадут в 45 субъектов, которые заявили о потребности в лекарственных формах этого препарата.

Представители общественных организаций заявляли о том, что не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах. В Минздраве полагают, что потребность в лекарствах может возрасти, оценивают число нуждающихся профильные национальные медицинские исследовательские центры.

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, вторая часть адресована родителям, которым еще предстоит получить все необходимые документы.