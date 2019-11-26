Роскомнадзор проверит соблюдение Аэрофлотом и Mail.ru Group правил по персональным данным

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор проверит в 2020 году деятельность компании "Аэрофлот" и Mail.ru Group, а также ряд других операторов, осуществляющих обработку персональных данных, на соответствие требованиям законодательства РФ в этой области. Это следует из плана работ Роскомнадзора в Центральном федеральном округе на 2020 год, опубликованного во вторник на сайте службы.

По данным Роскомнадзора, план работ в Центральном федеральном округе на 2020 год включает организацию мероприятий систематического наблюдения и плановых проверок за деятельностью в сфере связи, СМИ, а также в области персональных данных. Всего в следующем году запланировано 621 мероприятие.

Согласно документу, в 2020 году на соответствие законодательству в области персональных данных будут проверены 37 компаний, в том числе ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", АО "Ред Вингс", ООО "Северный ветер" (Nordwind Airlines).

Среди кредитных организаций, подлежащих проверке, оказались "ОТП банк", банк "Северный морской путь", банк "Русский стандарт" и другие.

Кроме того, Роскомнадзор проверит оператора связи ООО "Т2 Мобайл" (Tele2), ПАО "МГТС" (входит в группу МТС) и АО "Максима телеком". В список проверяемых лиц также вошли Mail.ru Group, Минтранс РФ, Федеральное медико-биологическое агентство и Департамент информационных технологий Москвы.

Закон о хранении персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.