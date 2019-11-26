В ограбленном музее в Дрездене нашли несколько считавшихся украденными экспонатов

ТАСС, 26 ноября. Директор сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене Дирк Зюндрам сообщил, что в ходе осмотра в помещениях музея были найдены несколько важных экспонатов, считавшихся украденными взломщиками в понедельник. Соответствующее заявление он сделал во вторник телеканалу N-TV .

"Витрина в разрушенном состоянии, в ней три дыры", - описал место преступления Зюндрам, добавив, что несколько вещей оказались вне досягаемости грабителей. Среди них - польский орден Белого Орла с бриллиантами, боевая шпага хаудеген с инкрустированным драгоценными камнями эфесом и королевское жемчужное ожерелье. Ранее полиция публиковала фото украденных экспонатов, среди которых были и обнаруженные теперь артефакты.

"Там больше экспонатов, чем мы думали. Хорошо, что во время кражи было темно", - добавила директор Государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман. При этом вновь найденные украшения посыпаны белой пудрой, рассказал Зюндрам. Так воры замели следы.

Расхитители сокровищниц

Незадолго до ограбления вблизи "Зеленого свода" загорелся распределительный щиток, из-за чего прилежащие улицы остались без света. Сейчас криминалисты проверяют, связано ли возгорание с попыткой отключить сигнализацию на объекте.

Предположительно, злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже и разбили стекло топором. Судя по опубликованной правоохранителями 30-секундной записи с камер видеонаблюдения, два грабителя пробирались к витринам в полной темноте, освещая себе путь фонариками.

После этого они опрокинули витрину, собрали содержимое и скрылись на легковом автомобиле Audi A6. Позже автомобиль был сожжен в одном из подземных гаражей города.

Похищенные предметы не имеют рыночной стоимости, потому случай с ограблением "Зеленого свода" - одно из тех преступлений, когда грабители посягнули на "бесценное". При этом таблоид Bild без указания источника пишет, что ущерб может составить €1 млрд.

О музее

"Зеленый свод" - один из самых известных музеев Дрездена, в выставочных залах и хранилищах которого размещены более 3 тыс. объектов. Эту коллекцию заложил еще в XVIII веке курфюрст Саксонии и польский король Август Сильный. Правитель распорядился разместить произведения искусства в западном флигеле Дрезденского замка, который назывался "Зеленый свод" по цвету стен.

Дрезденский замок сильно пострадал во время бомбежки города союзниками 13 февраля 1945 года. На восстановление исторических помещений, которое было завершено лишь в 2006 году, федеральная земля Саксония выделила €45 млн, а на реконструкцию всего замка было потрачено €340 млн.

В последние дни войны коллекция из "Зеленого свода" была спасена советскими солдатами и перевезена в СССР. В 1958 году советское правительство передало коллекцию Германской Демократической Республике, и она вернулась в Дрезден. В течение более чем 60 лет коллекция временно размещалась в расположенном недалеко от замка музее "Альбертинум".

Сейчас же Дрезденский замок-резиденция, где размещен "Зеленый свод", закрыт. Предполагается, что он откроется в среду.