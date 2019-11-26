Топилин: некоторые регионы СКФО отстают по выполнению показателей нацпроекта "Демография"

ЧЕРКЕССК, 26 ноября./ТАСС/. Отставания по выполнению показателей нацпроекта "Демография" в ряде регионов Северного Кавказа необходимо исправлять до конца года, сказал в ходе рабочей поездки в КЧР министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Речь, по его словам, в частности, идет о строительстве детских садов и спортивных объектов.

"Начало года было достаточно непростым, разворачивали финансирование, достаточно большое внимание уделяли освоению денежных средств. Сейчас это тоже остается крайне важным, потому что последний месяц, как раз есть возможность по очень большому количеству позиций по национальному проекту "Демография" еще подтянуться и освоить финансовые ресурсы, которые выделены на этот национальный проект, где у нас существуют по ряду территорий Северного Кавказа отставания. Это, прежде всего, вопросы, связанные со строительством детских садов для детей от 1,5 до трех лет <…> Достаточно большое количество ресурсов, которые выделяются, здесь нужно последний месяц отработать очень эффективно", - сказал Топилин на совещании в Черкесске на тему реализации национального проекта "Демография" в СКФО.

Кроме того, по словам министра, есть отставания со строительством и вводом спортивных объектов. "Мы видим, что пока по результатам 10-11 месяцев ряд субъектов тоже немножко отстают. Здесь нужно тоже довести все до своего завершения", - добавил глава Минтруда РФ.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.