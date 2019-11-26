Концерн "Алмаз-Антей" распространит в регионах опыт мини-форумов по образцу "Проектории"

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" планирует распространить свой опыт проведения школьного мини-форума профессиональной ориентации "Проектория" в регионах, рассказала ТАСС руководитель корпоративных кадровых процедур департамента кадровой политики концерна Юлия Башкатова.

"Наши специалисты в марте 2018 года провели в Перми трехдневный мини-форум "Проектория" - с инженерным кейсом для старшеклассников и рассказом о "Алмазе-Антее" <...> В этом году в марте мы провели его в Нижнем Новгороде в лицее 38. У нас есть планы продолжать эту практику (мини-форумов) дальше", - сказала Башкатова.

По ее словам, идею мини-форума "Проектория" два года назад предложила ученица 11 класса пермской гимназии 31 Дарья Смирнягина, которая участвовала в работе "Космические технологии" Всероссийского форума "Проектория - 2017" в Ярославле и стала его победительницей. "Дарья после форума уехала к себе в Пермь, а концерн "Алмаз-Антей" предложил ей подумать, как можно было бы поработать с ее одноклассниками по профессиональной ориентации. И Дарья разработала и презентовала у нас на конференции свой проект", - сказала собеседница.

Как добавила в беседе с корреспондентом ТАСС Дарья Смирнягина, на создание мини-форума ее вдохновила победа на "Проектории - 2017" и ее одноклассники, которые собирались сдавать ЕГЭ по физике, информатике, но не могли присутствовать на Всероссийском форуме в Ярославле.

Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория", который ежегодно собирает одаренных детей и подростков со всей страны, проводится по распоряжению президента России Владимира Путина в Ярославле с 2013 года. В этом году форум проходит с 23 по 26 ноября, в нем принимают участие более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.