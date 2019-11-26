Папа Римский поставил в пример переговорный процесс России и Украины

ВАТИКАН, 26 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает успешным примером переговоры между Россией и Украиной, закончившиеся обменом удерживаемыми лицами. Об этом понтифик заявил во вторник журналистам на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он находился с апостольским визитом.

"В случае с Россией и Украиной переговоры велись не об оружии, но было достигнуто соглашение об обмене заключенными. И это хороший пример того, как шагом за шагом стороны идут к миру", - сказал Франциск.

Понтифик также счел позитивным сигналом подготовку к рассмотрению законопроекта об особом статусе Донбасса.

Глава Римско-католической церкви не раз публично призывал к прекращению конфликта на Украине. Он объявлял о сборе пожертвований в пользу пострадавшего населения страны, и Ватикан через разные гуманитарные и благотворительные организации оказал помощь в размере 16 млн евро, в том числе населению восточных районов Украины.

Россия и Украина 7 сентября произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". В ходе обмена в Россию, в частности, вылетел главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. На Украину вернулись 24 моряка, арестованных за нарушение границы РФ при инциденте в Керченском проливе, а также осужденные ранее в России за терроризм и шпионаж Роман Сущенко, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Станислав Клых.