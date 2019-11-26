Папа Римский выступил за отмену права вето в Совбезе ООН

ВАТИКАН, 26 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск высказался за равные права на принятие решений в ООН. Соответствующее заявление понтифик сделал во вторник журналистам на борту самолета по пути в Рим из Японии, где он побывал с апостольским визитом.

"Не хочу никого обижать, но подумайте о Совбезе. Все согласны решить проблему, чтобы не допустить военного конфликта, все голосуют за, одна страна с правом вето голосует против, и все останавливается. Я не могу оценить, хорошо это или плохо, но я слышал, что ООН может сделать шаг вперед и отказаться от права вето членов Совбеза. Я не специалист в этом вопросе, я только слышал о таком предложении. Но было бы хорошо, если бы все были равны в правах", - сказал понтифик.

При этом он упрекнул международные организации в неспособности обеспечить мир, а прогрессивные западные страны - в лицемерии. "Мы оказались неспособны, как и международные организации, включая ООН, [обеспечивать мир], хотя и делается много, предпринимаются посреднические усилия, и это достойно похвалы, но этого недостаточно", - считает Франциск. "Страны, в том числе христианские европейские государства, вполне просвещенные, говорят о мире и живут оружием. Это называется лицемерием", - продолжил он. "Эти страны должны взять на себя смелость и признать, что не могут говорить о мире, потому что экономика зарабатывает за счет производства оружия", - заключил Папа Римский.

Вопрос об отмене права вето в повестке ООН не стоит. Накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Генассамблеи по аспектам работы Совбеза, заявил, что для Москвы "неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето". Он напомнил, что "применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами".

О применении атомной энергии

Папа Римский Франциск также заявил, что считает использование атомной энергии опасным и невозможным, если не обеспечена полная безопасность. В Японии он встречался с пострадавшими от аварии на АЭС "Фукусима-1", вызванной сильным землетрясением и цунами в 2011 году.

"Использование [атомной энергии находится] на грани [допустимого], потому что мы не научились гарантировать полную безопасность. Даже с электричеством можно устроить аварию, но это не сопоставимо с атомным инцидентом. Мое личное мнение: я бы не использовал атомную энергию до тех пор, пока не будет обеспечена полная безопасность", - сказал понтифик.

"Кто-то говорит, что [атом] выходит за рамки созидательного, разрушит все созданное и от атомной энергетики нужно отказаться, я остановлюсь на вопросе безопасности. Даже если авария случается один раз в десять лет, мы должны добиться полной безопасности использования атома, причем не только с точки зрения опасности катастрофы, но и влияния на окружающую среду", - отметил Франциск.

Он напомнил о чернобыльской катастрофе, отголоски которой ощущаются до сих пор. Папа также констатировал, что многое из того, что делает сегодня жизнь удобной, вредно для окружающей среды.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года: удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпусы. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Из зоны ее расположения пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.

До сих пор на АЭС идут работы по ликвидации последствий аварии. Станцию решено полностью демонтировать, но сделать это планируется только к 2040-м годам.