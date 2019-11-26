Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, рассматривающий иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc., утвердил договоренности сторон, согласно которым российский предприниматель Павел Дуров даст показания по делу в начале января 2020 года. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу суда.

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Ранее стороны подали совместное ходатайство, в котором предложили согласованный ими план дачи показаний. Судья Кевин Кастел утвердил его в понедельник.

Как следует из документов, свидетели защиты дадут показания 7 января 2020 года. Дуров, являющийся создателем мессенджера Telegram, даст показания 7 или 8 января. Сторонам предстоит решить, где именно это произойдет. Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США намерены в течение семи дней представить список интересующих их тем. Далее стороны должны обсудить их.

В поступившем ходатайстве также уточняется, что показания по делу даст 16 декабря текущего года Илья Перекопский, а 10 декабря текущего года - Шьям Парех. В обоих случаях это произойдет в Лондоне. Сторонам предстоит решить, где именно.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram. По сведениям регулятора, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности, $424,5 млн "на рынке США". Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций.

В конце 2017 года Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд. Криптовалюта платформы TON носит название Gram.