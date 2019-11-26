Папа Римский Франциск заявил, что хочет посетить Китай

ВАТИКАН, 26 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы посетить Китай, с властями которого Ватикан только начал выстраивать отношения. О своем желании побывать в Пекине понтифик сообщил на пресс-конференции на борту самолета по пути из Японии, где он завершил свой апостольский визит.

"Мне бы очень хотелось поехать в Пекин. Я люблю Китай", - ответил Франциск на вопрос, можно ли ждать его поездки в эту азиатскую страну.

Ватикан только начал выстраивать отношения с КНР, подписав чуть более года назад соглашение об утверждении епископов в Китае Папой Римским. До этого католическая церковь в Китае сама назначала епископов, не консультируясь с Ватиканом.

Святой Престол - единственный европейский субъект международного права, напрямую поддерживающий дипломатические отношения с Тайванем, что вызывает резкое недовольство в Пекине. Всего в КНР проживает около 6,5 млн католиков, имеется более 7 тыс. священнослужителей и порядка 6 тыс. церквей, признаваемых Ватиканом.

На мессе в Таиланде, с визита в который понтифик начал свою поездку по странам Азии, присутствовали китайские верующие. Для визита Папы Римского в ту или иную страну необходимо приглашение властей и руководства местной католической общины.

Ранее Франциск неоднократно заявлял желании побывать в России. В РПЦ указывают, что "условия для папского визита пока не созрели".