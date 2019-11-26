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В отделении ООН в Женеве открылась выставка картин российской художницы на рыбьей коже

Вероника Осипова работает с этим материалом более 30 лет
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© Константин Прибытков/ТАСС

ЖЕНЕВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Выставка картин на рыбьей коже российской художницы и дизайнера Вероники Осиповой, открывшаяся во вторник в женевском Дворце Наций, вызвала большой интерес у сотрудников ООН и представителей дипломатического корпуса. Главные темы экспозиции - легенды и быт народа уйльта и природа Сахалина.

В интервью ТАСС художница рассказала, что все 10 представленных на выставке работ нарисованы на рыбьей коже и с этим материалом она работает уже больше 30 лет. Будучи представительницей народа уйльта, Вероника Осипова посвящает свои произведения его эпосу, традициям и быту. Иллюстрируя легенды, она вносит вклад в сохранение самобытной культуры. "Эти легенды собирались, надиктовывались. Носителей языка у нас осталось мало, но сейчас успешно осуществляется программа восстановления языка, ведутся уроки, создан словарь", - сказала она. Экспозиция ранее побывала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Выставка российской художницы в стенах Дворца Наций совпала по времени с форумом по бизнесу и правам человека, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. В этом форуме участвует компания "Сахалин энерджи", выступившая спонсором экспозиции, и ряд других российских деловых структур. "Кроме того, выставка совпала с форумом по национальным меньшинствам в ООН. Представленные здесь произведения наглядно говорят о том, как развивается культура национальных меньшинств у нас в стране, какое уделяется этому внимание. Думаю, что выставка будет с интересом и воодушевлением воспринята ооновской общественностью, всеми, кто интересуется искусством Российской Федерации", - резюмировал глава дипмиссии.

Экспозицию поприветствовала генеральный директор женевской штаб-квартиры ООН Татьяна Валовая. Выступая на торжественной церемонии, она поблагодарила постпредство России за организацию выставки. "Культура и наследие коренных народов - очень важная часть культуры человечества. В 90 странах живут более 370 млн представителей коренных народов, формируя около пяти тысяч общин. Для нас очень важно сохранить их наследие, культуру, традиционный образ жизни, и, конечно, языки", - сказала гендиректор. Она напомнила, что 2019 год в ООН объявлен Международным годом языков коренных народов. "Поэтому считаю весьма своевременным, что эта выставка проводится во Дворце Наций", - подчеркнула Валовая. Исключительно важно, что уйльта "сохраняют свой язык, традиции и искусство", сказала она.

Теги
РоссияГатилов, Геннадий Михайлович
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