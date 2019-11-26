В Нью-Йорке одобрили запрет электронных сигарет и ароматизированных смесей

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка одобрили во вторник законопроект о запрете электронных сигарет и ароматизированных смесей, за исключением обычного табака. Как сообщил во вторник на пресс-конференции спикер городского совета Кори Джонсон, эта мера предусматривает санкции в отношении продавцов электронных сигарет и смесей и нацелена на защиту здоровья молодых людей.

В свою очередь член городского совета Марк Ливайн, инициатор запрета, выразил сожаление по поводу того, что власти "недостаточно быстро действуют в условиях, когда в стране получили широкое распространение электронные сигареты и смеси". По его оценкам, в США электронными сигаретами и ароматизированными смесями пользуются 5 млн молодых людей, а в Нью-Йорке каждый четвертый школьник употребляет их.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил ранее, что поддерживает введение запрета на электронные сигареты и либо подпишет одобренный законопроект, либо создаст условия для того, чтобы он вступил в силу автоматически.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия о том, влияют ли вейпы негативно на здоровье. В начале сентября министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар заявил, что власти Соединенных Штатов хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.

В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первый в стране случай смерти в результате тяжелого респираторного заболевания, вызванного курением электронных сигарет, а сейчас эксперты говорят уже почти о 40 умерших по тем же причинам.

В январе руководитель Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если по итогам 2019 года выяснится, что возросло число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым число курящих несовершеннолетних в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет.