{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: россияне чаще заводят дома кошек, чем собак

При этом 39% опрошенных сообщили, что у них дома есть беспородная кошка, а у 15% - породистая
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Жители России чаще заводят дома кошек, собаководы - в меньшинстве. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

На эту тему
Кошки, пчелы и песцы. Зачем чипировать животных и сколько это будет стоить

"Большинство россиян заявляют, что в их семье есть домашние животные (68%), чаще других - респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (76%), от 35 до 44 лет (72%), от 45 до 59 лет (74%), а также жители сел (82%). При этом наиболее популярны кошки и собаки. Так, 39% опрошенных ответили, что у них дома есть беспородная кошка, а еще 15% - породистая. Каждый пятый заявил о наличии беспородной собаки и столько же - породистой (по 19%)", - отмечают авторы исследования.

В меньшей степени распространены сельские домашние животные, они есть у 7% опрошенных, хомячки, черепашки аквариумные рыбки, декоративные птицы - по 3% соответственно, экзотических животных содержат всего 1% респондентов.

Чаще всего домашних животных заводят из любви к ним (20%). При этом почти каждый пятый из тех, у кого есть домашние животные, объяснил появление в своей семье питомца тем, что так захотели дети или внуки (16%), столько же завели с целью охраны (16%) или для собственной радости (16%). При этом 32% респондентов рассказали, что не содержат животных дома.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 ноября 2019 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
Реклама на ТАСС
Более 9,5 млн семей в России получили маткапитал за 13 лет
Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что проект является одним из наиболее успешных среди реализуемых в стране
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС