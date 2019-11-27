ЕАО построит дамбы за 700 млн рублей в пострадавших от паводка районах

ТАСС, 27 ноября. Строительство трех дамб в наиболее пострадавших от произошедшего летом-осенью 2019 года паводка районах Еврейской АО потребует привлечения порядка 700 млн рублей из федерального бюджета в 2020 году. Об этом ТАСС сообщила начальник управления природных ресурсов областного правительства Валерия Кац.

Паводки начались в Еврейской АО в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены более 50 населенных пунктов, около 700 домов, а также дороги, посевы сои, кукурузы и других зерновых - более 40 тыс. га. Нарушились условия жизни более 10 тыс. человек. Наиболее сильно пострадали от паводка Ленинский и Смидовичский районы, а также Биробиджан. Подтопления были и в Октябрьском районе.

"По проектам трех дамб, которые будут защищать поселения в Ленинском, Октябрьском и Смидовичском районах, получены положительные заключения госэкспертизы и Федерального агентства водных ресурсов. Мы надеемся на поддержку их строительства из федерального бюджета, рассчитываем на софинансирование в размере 99% на будущий год", - сказала Кац.

Стоимость строительства этих трех защитных сооружений оценивается в сумму в размере порядка 700 млн рублей. После того, как будут выделены средства из федерального бюджета, регион приступит к строительству. "Заявились на 2020 год, заложили в бюджете региона около 10% от требуемой суммы", - сказала Кац.

Сейчас в регионе строится одна дамба, сооружение возводится в районе поселка Тукалевский у города Биробиджана, работы по нему завершат в 2020 году. В 2020 году планируется закончить и проектирование защитной дамбы в селе Ленинское. В октябре вице-премьер-полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минприроды разобраться с проблемой строительства этой дамбы, поручение о котором было дано еще в 2013 году. Власти проводили конкурсы на выполнение проектных работ, но из-за недобросовестных подрядчиков контракты расторгались несколько раз.

Дамбы нужны в большинстве районов ЕАО

В целом, как отметила Кац, для защиты населенных пунктов и промышленных объектов требуется построить дамбы в большинстве районов области. Глава области Александр Левинталь в ноябре сообщал, что для этого необходимо около 8 млрд рублей.

"Размыв берегов на реках бассейна реки Амур, расположенных на территории области увеличивает неустойчивость русла и ведет к интенсивному проявлению русловых деформаций. Активизация таких процессов значительно повышает риски для освоенных территорий и требует адекватных мер инженерной защиты. На основе анализа сложившейся водохозяйственной ситуации после наводнения 2013 года в рамках госпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса ЕАО" в 2014-2024 годах было принято решение о строительстве порядка 69,9 км новых защитных дамб, в том числе реконструкция более 8,3 км существующих защитных сооружений", - сказала Кац.

Во время масштабного наводнения на Амуре 2013 года в области были затоплены 28 населенных пунктов, более 1,5 тыс. жилых домов, более 33 тыс. га сельхозземель.

Кац сообщила, что в 2015-2018 годах дамбы построили в селе Николаевка протяженностью 8,25 км и в Биробиджане длиной 1,3 км.