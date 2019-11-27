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"Известия": российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников

Это максимальное число вакансий с 2016 года. В компании HeadHunter подтвердили тенденцию увеличения числа свободных рабочих мест

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Число вакантных рабочих мест в российских компания превысило 1,1 млн. по итогам II квартала 2019 года, что стало максимальным значением с 2016 года. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

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Так, по итогам II квартала 2018 года число вакансий было на 13% меньше аналогичного периода 2019 года, а по итогам II квартала 2017 года - на 25%. Больше всего свободных рабочих мест зафиксировано в Москве - 170 тыс. Далее идут Московская область (79 тыс.) и Санкт-Петербург (69 тыс.).

Руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова подтвердила изданию наличие тенденции увеличения числа вакансий в России. По ее словам, в 2016 году на сайте компании было опубликовано 344 тыс. вакансий, в 2017 - 398 тыс., а в 2018 - 559 тыс. В 2019 году рост числа вакансий также продолжается.

В пресс-службе Минтруда "Известиям" рассказали, что в каждом месяце первого полугодия 2019 года число открытых работодателями вакансий превышало значения соответствующих месяцев 2018 года. Однако в июле и августе 2019 количество вакантных рабочих мест сравнялось с таковым в 2018 году, а с сентября стало снижаться. В октябре 2019 года, по данным Минтруда, в России было 1,7 млн вакансий (с учетом малого бизнеса), что на 1% меньше, чем в октябре 2018 года. По их словам, это свидетельствует о неустойчивости тенденции к росту числа вакансий в стране.

По данным ведомства, число вакантных рабочих мест в стране растет на фоне снижения безработицы, которая в сентябре 2019 года составила 4,6% экономически активного населения, что стало минимальным показателем за историю современной России.

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