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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Премьер Австралии отказал Памеле Андерсон в просьбе вмешаться в дело Ассанжа

Актриса в августе 2018 года сообщила, что состоит в романтических отношениях с Ассанжем. Она отметила, что между ними "есть известная близость"

СИДНЕЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ответил отказом на просьбу американской актрисы Памелы Андерсон вмешаться в судебное преследование Джулиана Ассанжа. Об этом в среду сообщает телерадиокорпорация ABC.

По ее данным, в своем письме, адресованном актрисе, премьер-министр Австралии сообщил, что правительство страны не будет вмешиваться в судебное преследование основателя WikiLeaks. "Австралийское правительство продолжает внимательно следить за делом Ассанжа, также, как это происходит в каждом случае, когда гражданин Австралии находится в заключении за границей. Однако важно отметить, что у Австралии нет возможностей вмешиваться в судебное разбирательство в отношении Ассанжа", - цитирует ABC письмо Моррисона.

В конце 2018 года Памела Андерсон публично призывала Скотта Моррисона обратиться к британским и американским властям с просьбой освободить Ассанжа, а 7 ноября текущего года опубликовала открытое письмо, в котором обратилась к главе австралийского правительства, министру иностранных дел и членам федерального парламента с просьбой "встать на защиту Джулиана Ассанжа и потребовать не выдавать его, позволив ему вернуться домой".

Актриса в августе 2018 года в интервью журналистам телеканала Fox News сообщила, что состоит в романтических отношениях с Ассанжем. Она отметила, что между ними "есть известная близость". Андерсон уточнила в том интервью, что неоднократно навещала Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне и подолгу с ним беседовала.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность. Швеция в британский суд с запросом на экстрадицию Ассанжа после его ареста не обращалась.

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СШАДело Ассанжа и WikiLeaks
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