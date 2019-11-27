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Росрыболовство намерено решить проблему приравнивания бригадиров к капитанам морских судов

В следующем году, согласно готовящемуся документу, бригадирам прибрежного лова не нужно будет получать лицензии и свидетельства наравне с капитанами морских судов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Росрыболовство по просьбе сахалинских рыбопромышленников готовит документ, благодаря которому бригадирам прибрежного лова не нужно будет получать лицензии и свидетельства наравне с капитанами морских судов. Об этом в среду сообщил ТАСС президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максим Козлов на парламентских слушаний о законодательстве по рыболовству.

Согласно правилам, капитан должен иметь подтверждение соответствия судовладельца требованиям Международного кодекса по управлению безопасностью и свидетельство об управлении безопасностью для судна. Пограничники предъявляют такие же требования к бригадирам, не имеющим специального образования и выходящим на лов на маломерных судах в прибрежной зоне. Сахалинское погрануправление ФСБ подало иск в суд, и с лета островных бригадиров приравнили к капитанам. Рыбаки были не готовы к этому, ведь получение документов занимает продолжительное время.

"К сожалению, мы не смогли убедить пограничников, что для маломерного судна нет необходимости иметь такие документы [как у капитанов морских судов]. Но нас услышало Росрыболовство, и, надо отдать им должное, они сегодня готовят огромный пакет изменений, который, мы надеемся, выйдет в следующем году, и не будет обязывать оформлять маломерные суда и иметь на них документы как на МКУБы и СУБы (Международный кодекс по управлению безопасностью и Система управления безопасностью)", - сообщил собеседник агентства.

Летом Козлов сказал ТАСС, что получение документов должно обойтись каждому работающему на путине предприятию в 200 тыс. рублей. Еще пришлось бы заплатить примерно 5 тыс. рублей за каждое маломерное судно прибрежного промысла. В Сахалинской области на маломерных суднах работает более 100 предприятий, имеющих 3 тыс. таких средств.

"Капитан - это большой специалист, на которого специально учатся в институте, получают диплом, это официальное должностное лицо. Бригадир - это простое лицо, хороший промрыбак или матрос, который хорошо вяжет сети. Но в связи с таким высоким статусом [приравнивание бригадира к капитану] теперь бригадир должен подтверждать безопасность мореплавания на маломерных судах", - говорил Козлов.

Парламентские слушания "О правоприменении новых положений законодательства Российской Федерации в сфере рыболовства с учетом региональных особенностей" проходят в Южно-Сахалинске 27 ноября. Мероприятие собрало представителей региональных органов власти, Росрыболовства, погранслужбы, ассоциаций. Облдума как организатор слушаний включила в повестку вопросы для публичного обсуждения - законодательные изменения, эффективность рыбодобычи, контроль за нерестовым фондом, госпомощь предприятиям, занимающимся воспроизводством рыбы.

О промысле

Для жителей Курил путина года началась 16 июня, а для сахалинцев - с 1 июля. Рыбаки области в ходе лососевой путины этого года выловили 74,3 тыс. т рыбы - прогноз на 2019 год не оправдался: вылов тихоокеанского лосося, по прогнозам ученых, должен был составить 82 тыс. тонн. В 2018 году было выловлено 124 тыс. т лосося при прогнозе 96,5 тыс. т.

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