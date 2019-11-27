В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать хурму

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору хурмы, основываясь на месте ее происхождения и форме, и отметили, что вяжущие сорта хурмы чаще имеют коническую форму, а невяжущие - круглую форму. Об этом говорится в сообщении организации.

"Плоды невяжущих сортов хурмы обычно имеют круглую или немного упрощенную форму, зачастую они имеют четырехгранную форму в поперечном разрезе. Такие плоды достаточно жесткие и хрусткие - достаточно мягкими они стать не могут. Вяжущие сорта хурмы чаще имеют коническую форму", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, невяжущие сорта наиболее популярны в Восточной Азии, откуда они и происходят. Что касается вяжущих сортов хурмы, то они содержат большее количество танинов. При полном созревании они также теряют свои вяжущие свойства, но становятся очень мягкими, что не позволяет их транспортировать и хранить в полностью созревшем состоянии. Зато после созревания плоды становятся очень сладкими и обладают нежной текстурой. Такие сорта более популярны в европейских странах.

По словам генерального директора Ягодного союза Ирины Козий, которые приводятся в сообщении, для того, чтобы избавить вяжущую хурму от этого свойства, можно просто дать ей созреть, для чего стоит положить в пакет и подержать несколько дней при комнатной температуре.

"Ускорить процесс созревания может этилен, который активно выделяют такие фрукты как яблоки и бананы. Соответственно, если положить в пакет с хурмой подобный фрукт, процесс созревания ускорится. Кстати, этим свойством пользуются и торговые компании, которые иногда дозаривают хурму (обеспечивают ее дозревание) в специальных камерах с повышенным содержанием этилена, как это делают для бананов и киви", - сообщила она.

По данным Роскачества, существует и промышленный метод дозревания хурмы. Для этого ягоды помещают в камеру с высоким (около 80%) содержанием углекислого газа. В процессе такого дозревания хурма теряет свои вяжущие свойства, оставаясь при этом не слишком мягкой и все еще пригодной для розничной реализации. Иногда в жарких странах вместо склада с контролируемой атмосферой для подобного дозревания хурмы используют обычный сухой лед, который просто вкладывают в коробку с хурмой.

Дозревание хурмы в домашних условиях

По данным специалистов, для того чтобы избавиться от вяжущего эффекта в домашних условиях, плоды хурмы можно залить теплой водой, а затем дать немного полежать или окунуть в кипяток и дать полежать всего несколько часов. Альтернативный метод, наоборот, хурму заморозить.

"Для очистки плодов хурмы от пыли и иных загрязнений достаточно помыть их в теплой воде, как обычные фрукты. При этом нежелательно есть плоды с поврежденной кожицей, в трещины которой могут попасть различные вредные микроорганизмы для того, чтобы затем размножиться в сладкой влажной среде", - отметила Козий.

В Роскачестве также добавили, что для сушки используют только вяжущие плоды хурмы. С них снимают кожицу, а затем сушат их в подвешенном состоянии или нарезанными на пластинки. Сушка также избавляет плоды от излишнего содержания танинов и убирает вяжущий эффект. Невяжущие сорта хурмы для сушки не подходят.