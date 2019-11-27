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Опрос: каждый пятый россиянин интересуется "Черной пятницей"

Самыми привлекательными категориями товаров для покупок в этот день респонденты назвали электронику, бытовую технику, одежду и обувь
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Каждый пятый российский покупатель готов участвовать в распродажах, приуроченных к ежегодной международной акции "Черная пятница". Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Hi-Tech Mail.ru, поступившие в среду в распоряжение ТАСС.

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"Исследование показало, что каждый пятый опрошенный интересуется "Черной пятницей" - таких оказалось 22%. Из них 84% планируют что-то приобрести, - отмечается в исследовании. - Что касается бюджета на покупки, до 5 тыс. рублей планируют потратить 20%, от 5 до 15 тыс. - 29%, от 15 до 30 тыс. - 21%. Больше 30 тыс. могут себе позволить 26%".

Самыми привлекательными категориями товаров для покупок в этот день респонденты назвали электронику (79%), бытовую технику (36%), одежду (32%) и обувь (24%). При этом из электроники респонденты больше всего заинтересованы в смартфонах (62%), наушниках (35%), ноутбуках или компьютерах (32%), телевизорах и проекторах (32%).

"Респонденты признались, что за ценами на электронику они будут следить в магазинах AliExpress и Tmall (82%), "М.Видео-Эльдорадо" (56%) и Ozon (28%). Также выгодные акции россияне будут искать в Wildberries (23%), объединенной компании "Связной" и "Евросеть" (группа "Связной") (22%) и в салонах мобильных операторов "Билайн", "Мегафон", МТС и Tele2 (18%)", - отмечается в исследовании.

Опрос также показал, какие бренды электроники будут самыми популярными у покупателей в "Черную пятницу". Ими оказались Xiaomi (61%), Samsung (56%) и Huawei и Honor (36%). Замыкают пятерку Sony (31%) и Apple (28%).

"Черная пятница" в этом году начнется в ночь на 29 ноября.

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Россия
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