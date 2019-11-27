Путин рассказал, что его родители были против занятий самбо

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Первый тренер президента России Владимира Путина по дзюдо Анатолий Рахлин сумел переубедить родителей главы государства, когда те выступали против занятий Путина спортом в детстве. Об этом рассказал сам президент в посвященном Рахлину фильме "Тренер", который был показан в эфире Первого канала в среду.

"В какой-то момент у меня родители стали возражать против того, что я начал активнее заниматься спортом. Они считали, что это отвлекает меня от школы, нужно на этом сосредоточиться и так далее. А вообще, это самбо им казалось что-то такое на грани фола. Они говорили: "Ну, это почти драка, поэтому не нужно тебе этим заниматься", - сказал российский лидер.

По словам президента, его семья жила очень скромно, "в коммуналке на пятом этаже", но Рахлин все равно лично пришел в дом Путиных. "Побеседовал с родителями, убедил их в том, что спорт поможет мне не только в учебе и будет поддерживать физическое состояние, по жизни поможет. И они согласились", - добавил он.

Путин рассказал, что тренер при подборе молодежи в свои группы обращал внимание на характер спортсменов, а не на их физическую силу. Президент объяснил, как Рахлин во время отбора мог предложить ребятам подтянуться, после чего оставлял в группе тех, кто сделал меньшее количество подтягиваний.

"Те, кто подтянулись 15 [раз], могли бы [подтянуться] 25, говорил Рахлин. Но они не захотели. Было видно, что им это как-то не очень. А я-то такую задачу ставил: подтянитесь столько, сколько можете. И вот те, кто 12-13-14 [раз подтянулся], из последних сил делали, руки дрожали, всем телом дрожали, но делали до последнего - и вот таких он брал. Почему? Потом стало понятно: по характеру. Если есть характер - будут результаты", - сказал глава государства.

По случаю 50-летия секции самбо, которую в 1969 году возглавил Анатолий Рахлин, 27 ноября президент посетит клуб дзюдо "Турбостроитель", где пообщается с ветеранами клуба и спортсменами. Для главы государства с этим клубом связано много личных моментов и воспоминаний. Он тренировался в клубе у Рахлина с 11 лет и со временим стал мастером спорта по дзюдо.

Заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физической культуры РФ Анатолий Рахлин умер в августе 2013 года. Он был первым тренером по дзюдо Владимира Путина. Его сын Михаил Рахлин также является главой Фонда поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина.