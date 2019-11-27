В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

ТАСС, 27 ноября. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней девушки из поселка Кировский в Приморье. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Поиски пропавшей 22 ноября девушки начались в этот же день. Когда в возможных местах пребывания ее найти не смогли, возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Затем тело девушки нашли в реке Уссури.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю в результате проведенных следственных и оперативных действий по подозрению в совершении убийства 17-летней жительницы поселка Кировский задержан 24-летний мужчина", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый изнасиловал девушку и, опасаясь уголовной ответственности, убил ее.

"С участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал, как совершал преступление и продемонстрировал свои действия на криминалистическом манекене", - уточняется в сообщении.

В рамках дальнейшего расследования назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.