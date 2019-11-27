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Скворцова: пик заболеваемости гриппом в России придется на январь и февраль

Благодаря масштабной прививочной кампании эпидемия гриппа будет "умеренной интенсивности", отметила глава Минздрава

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подъем заболеваемости гриппом ожидается в России уже перед Новым годом, а пики подъема будут в январе и феврале. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем выступлении на форуме "Общественный иммунитет".

"Подъем заболеваемости будет начат в декабре, и мы войдем в ускоренный подьем в конце декабря перед Новым годом, пик придется на январь, начало февраля", - сказала она.

Министр напомнила, что "не было года, когда не было бы сезонного повышения заболеваемости", при этом по ее словам, благодаря масштабной прививочной кампании эпидемия гриппа будет "умеренной интенсивности".

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Скворцова, Вероника Игоревна
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