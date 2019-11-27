ОНФ запустил мобильное приложение для оплаты детских кружков именными сертификатами

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) запустили мобильное приложение "ОНФ. Сертификат", которое позволяет оплачивать детские кружки по именным сертификатам. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-служба движения.

"Мобильное положение "ОНФ. Сертификат" существенно упростит использование именных сертификатов, которые позволяют оплачивать детские кружки и секции бюджетными средствами. Получить сертификат прямо с телефона и начать его использовать сегодня могут родители из 19 пилотных регионов России при помощи смартфонов с операционной системой Android", - говорится в сообщении.

По словам члена центрального штаба ОНФ, координатора проекта "Равные возможности - детям", депутата Госдумы Любови Духаниной, сертификатами пользуются уже около 1,4 млн детей, проживающих в 42 регионах России. "Сертификат наполнен бюджетными деньгами. Их можно использовать для оплаты кружка или секции в любой организации, если у нее есть лицензия на образовательную деятельность", - приводит пресс-служба слова Духаниной.

В ОНФ уточнили, что приложение позволяет также просматривать реестр программ, записывать ребенка в кружок или секцию. "Образовательные программы можно отфильтровать по стоимости занятий и рейтингу организации, учесть при выборе направленность кружка, территориальное расположение, возраст ребенка. Ожидается, что приложение под операционную систему iOS будет выпущено в первой половине следующего года", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования появились в 2017 года по инициативе ОНФ. Программа реализуется совместно с региональными органами образования. Источником финансирования являются субсидии из федерального бюджета.