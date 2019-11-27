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Apple полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подтвердил, что ошибка в отображении крымских городов в приложении "Погода" устранена
Описание
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении "Погода". Об этом сообщил в среду журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

"Они полностью привели [свои сервисы] в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении "Погода" устранена", - подтвердил парламентарий.

Он продемонстрировал фотографии, которые свидетельствуют, что в данном сервисе Apple Севастополь, Симферополь, Ялта и другие города теперь указаны как территория РФ.

"Ранее были периоды, когда здесь было написано, что это Украина, - напомнил политик. - Соответственно, реакция последовала, проблемы были решены".

Ранее в Госдуме сообщили, что Apple устранила претензии депутатов к ее картам в связи с неверным указанием территориальной принадлежности Крыма, однако у парламентариев остались вопросы к сервису "Погода". В частности, крымские города в данном приложении "не полностью" отображались как территория РФ.

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
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