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Минздрав и Минпросвещения подготовили для детей учебники по здоровому образу жизни

Самый большой эффект имеют навыки, закрепленные в раннем возрасте, отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минздрав и Минпросвещения России подготовили учебные пособия, методические рекомендации и памятки для родителей по мотивации детей с дошкольного возраста к здоровому образу жизни. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем выступлении на форуме "Общественный иммунитет".

"Вместе с министерством просвещения министерство здравоохранения подготовило комплекс учебных пособий, учебников, методических рекомендаций для учителей и специальных памяток для родителей - для переформатирования обучения детей, начиная с трех лет. Начиная с [уровня] детских садов, [ожидается] переформатирование программ по воспитанию и образованию, по мотивированию к здоровому образу жизни", - сказала Скворцова.

Эту работу ведомства проводят в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография".

Министр напомнила, что самый большой эффект имеют навыки, закрепленные в раннем возрасте. "Потому что только в раннем возрасте можно привить на подкорковом уровне автоматизированную потребность вести здоровый образ жизни. Все, что делается в более старшем возрасте, это контролируется более высокими слоями, это уже корковое восприятие, оно не всегда срабатывает, если человек устал или находится в каком-то сложном психоэмоциональном состоянии", - отметила министр.

Как ранее сообщала Скворцова порталу "Будущее России. Национальные проекты", программы по повышению мотивирования детей к здоровому образу жизни должны пронизывать все школьные дисциплины - и ОБЖ, и биологию, и природоведение, и др.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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