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Более 75% населения России имеют иммунитет к гриппу А

Глава Минздрава Вероника Скворцова добавила, что иммунная прослойка от гриппа B есть у более 60% россиян

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 75% населения России на сегодняшний день имеют иммунитет к гриппу А и его штаммам, что доказывает эффективность российских вакцин. Об этом в среду сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем выступлении на форуме "Общественный иммунитет".

"Мы держим сейчас иммунную прослойку более 72-75% против гриппа А и разных штаммов, и больше 60% против гриппа B. Это с одной стороны подтвердило, что наши вакцины эффективны, безопасны и они действительно позволяют ограничить эпидемии. С другой стороны мы видим, что нужно подтягивать [вакцину от] четвертого штамма гриппа B, поскольку он не всегда может полностью соответствовать штамму который распространяется в реальной жизни", - сказала министр.

Она пояснила, что такие данные основаны на результатах исследования Национального исследовательского института гриппа, которое проводилось по поручению Минздрава. Анализ проводился с апреля по июнь среди нескольких тысяч граждан РФ.

Вакцинация - наиболее эффективное средство защиты против гриппа. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10% населения планеты, что составляет порядка 1 млрд человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тыс. человек.

Прививочная кампания против гриппа началась в России 4 сентября. Минздрав рассчитывает в текущем сезоне вакцинировать от гриппа не менее 45% населения России. В частности прививки должны получать не менее 17 млн детей. По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 гг. против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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