Общественники просят ускорить вторую закупку незарегистрированных лекарств для детей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Еще порядка 600 детей нуждаются в не зарегистрированных в РФ лекарствах, для них нужна вторая закупка таких препаратов за границей. Об этом ТАСС в среду сообщила директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.
В начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку 11 270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ. Решение было принято после резонансных случаев претензий правоохранительных органов к россиянам, которые покупали такие лекарства через интернет. В страну ввезли 7 620 упаковок "Клобазама" (международное непатентованное название препарата "Фризиум") и 3 100 упаковок "Диазепама". По состоянию на 26 ноября, эта закупка завершена на 95%.
"С конца сентября продолжают поступать документы на новых пациентов, на 8 ноября Минздрав сказал, что у них собраны документы на 593 ребенка. Нуждаются гораздо больше, просто у них еще документы не собраны. На вторую партию еще нет постановления правительства. Соответственно, закупка еще даже не началась, и у нас есть дети, которые все документы собрали, подали, но до сих пор ждут свои лекарства, и неизвестно, когда их получат, потому что правительство еще не постановило закупить препараты для них", - сказала Мониава.
Она также отметила, что в первом постановлении правительства речь шла только о несовершеннолетних, в то время как граждане старше 18 лет тоже нуждаются в таких препаратах. "Постановление первое было только на детей. Например, если человеку уже 18 лет, ему нужны те же препараты, но на него распоряжения не было. Мы везде обращались, все ожидают второго постановления правительства, очень хочется его ускорить", - добавила она.
Ранее представители общественных организаций заявляли о том, что не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах. В Минздраве полагают, что потребность в лекарствах может возрасти, оценивают число нуждающихся профильные национальные медицинские исследовательские центры. Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах.