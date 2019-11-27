Общественники просят ускорить вторую закупку незарегистрированных лекарств для детей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Еще порядка 600 детей нуждаются в не зарегистрированных в РФ лекарствах, для них нужна вторая закупка таких препаратов за границей. Об этом ТАСС в среду сообщила директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

В начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку 11 270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ. Решение было принято после резонансных случаев претензий правоохранительных органов к россиянам, которые покупали такие лекарства через интернет. В страну ввезли 7 620 упаковок "Клобазама" (международное непатентованное название препарата "Фризиум") и 3 100 упаковок "Диазепама". По состоянию на 26 ноября, эта закупка завершена на 95%.

"С конца сентября продолжают поступать документы на новых пациентов, на 8 ноября Минздрав сказал, что у них собраны документы на 593 ребенка. Нуждаются гораздо больше, просто у них еще документы не собраны. На вторую партию еще нет постановления правительства. Соответственно, закупка еще даже не началась, и у нас есть дети, которые все документы собрали, подали, но до сих пор ждут свои лекарства, и неизвестно, когда их получат, потому что правительство еще не постановило закупить препараты для них", - сказала Мониава.