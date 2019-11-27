Дом дневного пребывания для пожилых откроют в Находке в начале 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Дом дневного пребывания для пожилых людей от фонда "Забота" откроют в городе Находка Приморского края в январе 2020 года. Его посетителями смогут стать горожане старше 70 лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона.

"Мы готовы абсолютно бесплатно предоставить пенсионерам различные социально-бытовые услуги, дать им возможность заняться творчеством, приятно провести досуг, пообедать и попить чай в кругу друзей. Для поддержания активности пожилых людей планируем экскурсии по городу: на море, в парки города, на набережные", - сказал руководитель социальных проектов фонда "Забота" Анжелы Кильдяевой.

Команда для работы с пожилыми людьми уже сформирована. Помимо нее, в доме будут работать медицинские работники и 22 сестры милосердия в качестве волонтеров. При необходимости они помогут в уходе за пожилыми людьми.

"На начальном этапе планируем пригласить около 20 пенсионеров Находки. Но, если желающих будет больше, никому не откажем", - уточнила Кильдяева.

Поддержка пожилых жителей края проходит в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.