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Путин не планирует визит в Польшу на мероприятия 75-летия освобождения Освенцима

Поездка не числится в графике президента России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует визит в Польшу в январе 2020 года на мероприятия по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря в Освенциме. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такое мероприятие сейчас не числится в графике Путина", - сказал он.

Песков напомнил, что Путин уже посещал Освенцим в 2005 году. "Мы всегда вспоминаем об этой дате, вспоминаем в том числе о роли Красной Армии", - добавил он.

Польский Государственный музей Аушвиц-Биркенау, созданный на месте бывшего нацистского концлагеря в Освенциме, 22 ноября обнародовал предварительный список высокопоставленных гостей, которые примут участие в мероприятиях в честь 75-й годовщины освобождения лагеря Красной армией 27 января 2020 года. Официально подтвержден визит шести президентов и нескольких представителей европейских королевских семей. В частности, визит подтвердили президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Израиля Реувен Ривлин, Мальты Джордж Велла, Польши Анджей Дуда, Финляндии Саули Ниинистё, Швейцарии Ули Маурер. Кроме этого, на годовщину прибудут король Испании Филипп VI, король и королева Нидерландов - Виллем-Александер и Максима, наследница шведского престола принцесса Виктория. Нидерланды и Швеция также будут представлены на уровне премьер-министров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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