Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчицы Вартанян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью советской разведчицы Гоар Вартанян, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин выразил соболезнования родным и близким Гоар Вартанян - нашей знаменитой разведчицы. Без Гоар Вартанян, без ее мужа Геворка история нашего мира могла бы идти по-другому. Это люди, которые оставили свой отпечаток на истории человечества", - отметил представитель Кремля. По его словам, "Путин хорошо был знаком и с Гоар, и с ее мужем". "Уже после кончины мужа Гоар приходила к Путину в Кремль, Путин приезжал к ней в гости, это тяжелая утрата", - сказал Песков.

Вартанян, ставшая прообразом героини фильма "Тегеран-43", умерла на 94-м году жизни.

Гоар Левоновна Вартанян родилась 25 января 1926 года в Ленинакане (Гюмри) в Армении. В начале 1930-х годов ее семья переехала в Иран. В 16 лет она вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Андреевича Вартаняна. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. В 1951 году супруги Вартанян были вывезены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартаняны вернулись на родину.

В декабре 1986 года Гоар Левоновна вышла на пенсию, имея стаж оперативной работы более 30 лет и общий трудовой стаж свыше 47 лет. Будучи на пенсии, она продолжала вести большую работу по воспитанию молодых сотрудников, передавая им свой оперативный опыт. Заслуги Гоар Левоновны Вартанян перед родиной отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.

Вместе с супругом они работали под псевдонимами Анри и Анита. Именно она стала прообразом героини фильма "Тегеран-43" об операции советской разведки, предотвратившей готовившееся покушение на Рузвельта, Черчилля и Сталина во время тегеранской встречи. Геворк Вартанян стал первым разведчиком-нелегалом, при жизни получившим звание Героя Советского Союза. Гоар была награждена орденом Боевого Красного знамени. Геворк Вартянян умер в 2012 году.