Минюст не будет обжаловать решение ЕСПЧ о выплате €34 тыс. по делу Магнитского

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минюст России не будет обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом сообщил журналистам руководитель аппарата уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ Андрей Федоров.

"Жалоба не подавалась, не будем обжаловать", - сказал он, отметив, что это не самое плохое решение для России.

Федоров также сообщил, что назначенную судом компенсацию представителям Магнитского, выплатят в установленный конвенцией трехмесячный срок.

В среду истек срок для обжалования решения ЕСПЧ по данному делу. 27 августа Страсбургский суд признал РФ виновной в нарушении нескольких пунктов Европейской конвенции, в том числе в том, что она не обеспечила право Магнитского на жизнь и не провела справедливого расследования обстоятельств его смерти. Суд постановил выплатить представителям умершего €34 тыс. в качестве компенсации.

Представителями Магнитского выступали его вдова Наталья Жарикова и мать Наталья Магнитская.