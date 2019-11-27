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Акт Магнитского
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Минюст не будет обжаловать решение ЕСПЧ о выплате €34 тыс. по делу Магнитского

Руководитель аппарата уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ Андрей Федоров отметил, что это не самое плохое решение для России
Здание Министерства юстиции РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Министерства юстиции РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минюст России не будет обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом сообщил журналистам руководитель аппарата уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ Андрей Федоров.

"Жалоба не подавалась, не будем обжаловать", - сказал он, отметив, что это не самое плохое решение для России.

Федоров также сообщил, что назначенную судом компенсацию представителям Магнитского, выплатят в установленный конвенцией трехмесячный срок.

В среду истек срок для обжалования решения ЕСПЧ по данному делу. 27 августа Страсбургский суд признал РФ виновной в нарушении нескольких пунктов Европейской конвенции, в том числе в том, что она не обеспечила право Магнитского на жизнь и не провела справедливого расследования обстоятельств его смерти. Суд постановил выплатить представителям умершего €34 тыс. в качестве компенсации.

Представителями Магнитского выступали его вдова Наталья Жарикова и мать Наталья Магнитская.

Теги
РоссияАкт Магнитского
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