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Путин принял участие в церемонии прощания с Людмилой Вербицкой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Вербицкая были друзьями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду принял участие в церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой, которая умерла 24 ноября.

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Глава государства прибыл в здание Двенадцати коллегий, где проходила гражданская панихида, и возложил к гробу бордовые розы. Президент пообщался с родственниками и коллегами Вербицкой и, покидая церемонию, склонил голову.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин очень по-доброму относился к Людмиле Вербицкой, поскольку, очень ее ценил, и они действительно были друзьями.

Вербицкая (1936-2019), филолог по образованию, возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой женщиной-ректором. В 2008 году она была избрана на должность президента университета. Вербицкая входила в Совет при президенте РФ по русскому языку, возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), на протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин. Она является автором более 300 научных работ, в 2006 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВербицкая, Людмила Алексеевна
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